MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı izle

TRABZONSPOR’DA HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK



Fatih Tekke yönetiminde sezona 3’te 3 yapan Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer şu ana kadar sadece bir gol yedi.