MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı izle
Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkarken, bordo-mavililer galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İşte derbinin detayları…
DEV DERBİ HEYECANI
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u ağırlıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki dev maç 14 Eylül Pazar günü Chobani Stadı’nda oynanacak. Ozan Ergün’ün yöneteceği mücadele saat 19.00’da başlayacak.
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
TEDESCO İLK KEZ SAHADA
Benfica rövanşı sonrası Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Domenico Tedesco’yu göreve getirdi. İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin başında ilk kez Trabzonspor’a karşı sahaya çıkacak.
TRABZONSPOR’DA HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK
Fatih Tekke yönetiminde sezona 3’te 3 yapan Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer şu ana kadar sadece bir gol yedi.
İLK 11’LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İsmail, Talisca, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Ozan, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu