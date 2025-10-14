MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 4-1’lik skorla kazandı.

Bu müsabaka ile birlikte iki ülke tarihlerinde 8. kez karşı karşıya geldi. Türkiye, bu galibiyetle Gürcistan’a karşı 6. zaferini elde etti. İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalarda Gürcistan 1 kez kazanırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

Öte yandan A Milliler, Gürcistan ile oynadığı son 4 maçta (3’ü resmi, 1’i özel) sahadan galibiyetle ayrıldı.