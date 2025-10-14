MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın yayın saati, ilk 11’ler ve hakem kadrosu açıklandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bu akşam Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan milliler, 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.
A Milli Takım, 14 Ekim 2025 Salı akşamı Gürcistan ile Kocaeli Stadyumu’nda karşılaşacak. Müsabaka saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda oynanacak Türkiye–Gürcistan karşılaşmasının hakemleri belli oldu.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Ovidiu Artene (Romanya)
TÜRKİYE’NİN 11’İ
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu
GÜRCİSTAN’IN 11’İ
Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Kvaratshkelia, Davitashvili, Mikautadze
Milli takımda İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.
E Grubu’nda İspanya 9 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise puansız son sırada yer alıyor.
Milliler önce Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yendi, ardından İspanya’ya 6-0 mağlup oldu, Bulgaristan’ı 6-1’le geçti. Gürcistan ise Bulgaristan’ı 3-0 yenerken İspanya’ya 2-0 kaybetti.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 4-1’lik skorla kazandı.
Bu müsabaka ile birlikte iki ülke tarihlerinde 8. kez karşı karşıya geldi. Türkiye, bu galibiyetle Gürcistan’a karşı 6. zaferini elde etti. İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalarda Gürcistan 1 kez kazanırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlanmıştı.
Öte yandan A Milliler, Gürcistan ile oynadığı son 4 maçta (3’ü resmi, 1’i özel) sahadan galibiyetle ayrıldı.