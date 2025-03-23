Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda? Macaristan-Türkiye maçı canlı izleme linki
Bu akşam, TV8 canlı izleme ekranında Macaristan-Türkiye maçı ekrana gelecek.
UEFA Uluslar Ligi Play-Off turu ilk maçında geçen hafta Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, bugün deplasmanda ikinci maçta galibiyet arayacak.
Maç, TV8 kanalından şifresiz olarak saat 20.00'de yayınlanacak.
TV8 Canlı İzleme Bilgileri:
Maç Başlangıç Saati: 20:00
Canlı Yayın: TV8 kanalında şifresiz
Hakem: Felix Zwayer
Geçen hafta aldığı 3-1'lik skor avantajıyla sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'ı bir kez daha yenerek Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Maçın yayınlanacağı TV8 kanalının frekans ayarlarını yapmak isteyen futbolseverler, sayfamızdaki bilgiler ve linki takip edebilirler.
Macaristan-Türkiye Maçı TV8'de Nasıl İzlenir?
acaristan-Türkiye maçını TV8'in resmi internet sitesindeki yayın akışına göre saat 20.00'de şifresiz olarak izlemek mümkün. Yayına erişmek için TV8'in resmi internet sitesine (www.tv8.com.tr) girmeniz yeterli.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
A Milli Futbol Takımımız'ın Tarihi Maçına Doğru
UEFA Uluslar Ligi A/B Play-Off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, tarihindeki 639'uncu müsabakasına çıkacak. Bugüne kadar 638 maç oynayan Türkiye, 249 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi aldı. Takım, 873 gol atarken, 912 gol yedi.
İtalyan Teknik Adam Vincenzo Montella'nın Yönetiminde 21. Maç
Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünde Türkiye, Macaristan karşısında 21. maçını oynayacak. Montella yönetiminde Türkiye, 15'i resmi, 5'i özel olmak üzere 20 maçta 10 galibiyet elde etti.