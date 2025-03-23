Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda? Macaristan-Türkiye maçı canlı izleme linki

Geçen hafta aldığı 3-1'lik skor avantajıyla sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'ı bir kez daha yenerek Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Maçın yayınlanacağı TV8 kanalının frekans ayarlarını yapmak isteyen futbolseverler, sayfamızdaki bilgiler ve linki takip edebilirler.