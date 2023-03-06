Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Maccabi Tel Aviv, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 13 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Monaco'ya 86-67 mağlup olan Maccabi Tel Aviv, topladığı 26 puanla 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 16 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Bologna'yı 104-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko, topladığı 32 puanla 4. sırada bulunuyor.
MACCABİ TEL AVİV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı 8 Mart Çarşamba günü oynanacak.