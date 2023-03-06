Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Maccabi Tel Aviv ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Maccabi Tel Aviv, EuroLeague'de oynadığı 26 maçta 13 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Monaco'ya 86-67 mağlup olan Maccabi Tel Aviv, topladığı 26 puanla 9. sırada bulunuyor.

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 16 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Bologna'yı 104-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko, topladığı 32 puanla 4. sırada bulunuyor.

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

MACCABİ TEL AVİV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı 8 Mart Çarşamba günü oynanacak.