Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 16 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Bologna'yı 104-72 mağlup eden Fenerbahçe Beko, topladığı 32 puanla 4. sırada bulunuyor.