Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup ederken ikinci maçında maçında ise Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki üçüncü maçında ise sahasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etmişti. Galatasaray, dördüncü maçında da İstanbul'da Tottenham'ı 3-2 devirmişti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki beşinci maçında ise deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 puanla 4. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 38 gol atan Cimbom, kalesinde 15 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etmişti.