Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı maçında deplasmanda Malmö ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Malmö - Galatasaray maçı öncesi karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları...
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray da lig aşamasındaki altıncı maçında deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1 mağlup ederken ikinci maçında maçında ise Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki üçüncü maçında ise sahasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etmişti. Galatasaray, dördüncü maçında da İstanbul'da Tottenham'ı 3-2 devirmişti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki beşinci maçında ise deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 puanla 4. sırada yer alıyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ise liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 38 gol atan Cimbom, kalesinde 15 gol gördü. Galatasaray, ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etmişti.
Galatasaray'ın rakibi Malmö ise İsveç liginde şampiyonluğunu ilan etti. Ligde oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Malmö, topladığı 65 puanla ligi ilk sırada tamamladı. Malmö, bu maçlarda 67 gol atarken kalesinde ise 25 gol gördü.
Malmö, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Rangers'a 2-0 kaybetmişti. İkinci maçında Karabağ'ı 2-1 yenen Malmö, üçüncü maçında ise Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Malmö, ligdeki dördüncü maçında Beşiktaş'a 2-1, beşinci maçında ise Ferencvaros'a 4-1 kaybetti. 3 puanı bulunan Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nde 30. sırada yer alıyor.
MALMÖ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Malmö ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Malmö - Galatasaray maçı 12 Aralık Perşembe günü oynanacak. İsveç'te Eleda Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Malmö - Galatasaray mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.