Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? Manchester City - Arsenal maçı saat kaçta? Manchester City - Arsenal maçı hangi kanalda?

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Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Manchester City, ligde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Leicester City'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Manchester City, topladığı 70 puanla 2. sırada yer alıyor.

Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Arsenal ise ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Southampton ile 3-3 berabere kalan Arsenal, topladığı 75 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 33. haftasındaki Manchester City - Arsenal maçı 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak.