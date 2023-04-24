Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Manchester City - Arsenal maçı ne zaman? Manchester City - Arsenal maçı saat kaçta? Manchester City - Arsenal maçı hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Manchester City, ligde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Leicester City'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Manchester City, topladığı 70 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Arsenal ise ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Southampton ile 3-3 berabere kalan Arsenal, topladığı 75 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 33. haftasındaki Manchester City - Arsenal maçı 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak.