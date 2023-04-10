Manchester City - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde Bayern Münih ile PSG karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bayern Münih - PSG maçı ne zaman? Bayern Münih - PSG maçı saat kaçta? Bayern Münih - PSG maçı hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manchester City ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla G Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Leipzig ile karşılaşan Manchester City, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini kendi sahasında 7-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Konuk ekip Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 6 galibiyet aldı. Topladığı 18 puanla C Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda PSG ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, 1-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle turnuvada son 8 takım arasına kalmayı başardı.
MANCHESTER CİTY - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Manchester City - Bayern Münih maçı 11 Nisan Salı günü oynanacak.