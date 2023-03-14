Manchester City - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manchester City ile Leipzig karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.