Manchester City - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Manchester City - Leipzig maçı ne zaman? Manchester City - Leipzig maçı saat kaçta? Manchester City - Leipzig maçı hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manchester City ile Leipzig karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
Ev sahibi Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla G Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
Konuk ekip Leipzig ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 12 puanla F Grubu'nu 2. sırada bitiren Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
MANCHESTER CİTY - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Manchester City - Leipzig maçı 14 Mart Salı günü oynanacak.