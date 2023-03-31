Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta? Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Manchester City, ligde oynadığı 27 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 ile mağlup etmeyi başaran Manchester City, topladığı 61 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Liverpool ise ligde oynadığı 26 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bournemouth'a 1-0 kaybeden Liverpool, topladığı 42 puanla 6. sırada yer alıyor.
MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 21. haftasındaki Manchester City - Liverpool maçı 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak.