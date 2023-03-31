Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta? Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda?

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Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Manchester City, ligde oynadığı 27 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 ile mağlup etmeyi başaran Manchester City, topladığı 61 puanla 2. sırada yer alıyor.

Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Liverpool ise ligde oynadığı 26 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bournemouth'a 1-0 kaybeden Liverpool, topladığı 42 puanla 6. sırada yer alıyor.

Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 21. haftasındaki Manchester City - Liverpool maçı 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak.