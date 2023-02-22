Manchester United - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turu rövanş maçında Manchester United ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu merak ediliyor. Manchester United - Barcelona maçı ne zaman? Manchester United - Barcelona maçı saat kaçta? Manchester United - Barcelona maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 play-off turu rövanş maçı mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manchester United ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Barcelona'nın sahası Nou Camp'ta oynanan ilk maç 2-2 eşitlikle sona ermişti.
Ev sahibi Manchester United Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla E Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
Konuk ekip Barcelona ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla C Grubu'nu 3. sırada bitiren İspanyol ekibi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
MANCHESTER UNİTED - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşındaki Manchester United - Barcelona maçı 23 Şubat Perşembe günü oynanacak.