Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Peki Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Manisa FK - Eyüpspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Eyüpspor maçı hangi kanalda?

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Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Manisa FK, ligde oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 39 puanla 8. sırada yer alıyor.

Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 25 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'a 1-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 50 puanla 2. sırada yer alıyor.

Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

MANİSA FK - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 27. haftasındaki Manisa FK - Eyüpspor maçı 19 Mart Pazar günü oynanacak.