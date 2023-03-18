Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Peki Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Manisa FK - Eyüpspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Eyüpspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Manisa FK, ligde oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 39 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 25 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay'a 1-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 50 puanla 2. sırada yer alıyor.
MANİSA FK - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 27. haftasındaki Manisa FK - Eyüpspor maçı 19 Mart Pazar günü oynanacak.