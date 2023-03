Mario Gomez'den yıllar sonra Beşiktaş itirafı! Mario Gomez'in açıklamaları Beşiktaş taraftarlarını duygulandırdı...

BENİM İÇİN ÇILGIN BİR ANDI

- Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum, herkese merhaba, çünkü bu sefer benim için gerçekten çok özel, özellikle bu stadyum. Dün gibi hatırlıyorum. Bu statta ilk gol, ardından atmosfer, keşif stadyumu keşfetmek. Böylece tüm taraftarlar çıldırdı ve benim için sadece çılgın bir andı. Bence tüm yıl unutulmazdı benim için çünkü Türkiye şampiyonu olmadan 9 yıl sonra şampiyon olmak. Doğu için, Beşiktaş için gerçekten harika bir yıldı. Süper bir ekibimiz vardı. Takımda büyük bir ruh vardı. Her yıl olduğu gibi muhteşem taraftarlar ve sonra bu güzel yeni stadyum. Yani mükemmel, mükemmel bir yıldı. Sadece bir an değildi, bir yıl böyleydi.