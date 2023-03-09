Mario Gomez'den yıllar sonra Beşiktaş itirafı! Mario Gomez'in açıklamaları Beşiktaş taraftarlarını duygulandırdı...
Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunda kazandığı şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Mario Gomez, yıllar sonra yaptığı itirafla Beşiktaş taraftarlarını duygulandırdı. İşte o itiraf...
Mario Gomez, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Vodafone Park'ı ziyaret etti. Kısa bir röportaj veren Gomez, statta attığı ilk gol hakkında duygularını paylaştı:
BENİM İÇİN ÇILGIN BİR ANDI
- Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum, herkese merhaba, çünkü bu sefer benim için gerçekten çok özel, özellikle bu stadyum. Dün gibi hatırlıyorum. Bu statta ilk gol, ardından atmosfer, keşif stadyumu keşfetmek. Böylece tüm taraftarlar çıldırdı ve benim için sadece çılgın bir andı. Bence tüm yıl unutulmazdı benim için çünkü Türkiye şampiyonu olmadan 9 yıl sonra şampiyon olmak. Doğu için, Beşiktaş için gerçekten harika bir yıldı. Süper bir ekibimiz vardı. Takımda büyük bir ruh vardı. Her yıl olduğu gibi muhteşem taraftarlar ve sonra bu güzel yeni stadyum. Yani mükemmel, mükemmel bir yıldı. Sadece bir an değildi, bir yıl böyleydi.
Gomez, "Beşiktaş'tan ayrılmasaydım diye düşündünüz mü?" sorusuna şu cevabı verdi:
DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE...
- Evet, elbette birçok kez. Ama bu hayat ve bu aynı zamanda benim sportif hayatım. Birçok değişiklik yaşadım. Dürüst olmak gerekirse, bu kariyerimin çoğunlukla en güzel yılı olsa bile farklı kulüplerde oynamak iyi oldu. Farklı ülkelerde, farklı kültürleri anlamak ve bu yüzden oynadığım her kulüp hakkında gerçekten mutluyum. Bu yüzden kariyerimden çok mutluyum.
Gomez, son olarak Beşiktaş taraftarına heyecanlandıran bir mesaj iletti:
YAKINDA GERİ GELECEĞİM
- Bunun için söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu kulübü seviyorum ve taraftarlar, şehir benim için çok özel. Gerçekten, gerçekten kalbimden bir şey oldu ve her zaman destekleyeceğim. Beşiktaş, taraftarın destekleri, şehir ve özellikle burada stadyumun etrafındaki bu alan, sanki buraya gelmek benim için ev gibi hissettiriyor ve ben her zaman bu duygulara sahip olacağım. Ayrıca, yakında belki bir oyun için geri geleceğim. Bugüne kadar yapamadım çünkü şimdi ailem ve küçük çocuklarımla seyahat etmesi biraz zor ama Beşiktaş her zaman kalbimde olacak.