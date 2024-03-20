Maskeli taraftar hakkında yeni gelişme!

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında tutuklama kararı çıktı... Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe futbol maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiden, sahaya ilk giren maskeli H.Ç. ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan E.T., tutuklandı. Adliyeye getirilen diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.

İŞTE TUTUKLANAN O KİŞİLER:

Korner direğini yerinden söküp eline alarak Fenerbahçeli futbolculara saldıran E.Ç ile tribünden atlayan ilk taraftar olan maç için Almanya’dan geldiği belirtilen maskeli H.Ç "Basit yaralamaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

MASKELİNİN İFADESİ ŞU ŞEKİLDE:

Sahaya atlayan ve hakkında tutuklama kararı verilen H.Ç'nin mahkemedeki savunmasında, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Sahanın içine girdim. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum." dediği öğrenildi.

H.Ç.’nin maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz ellerini yumruk yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.

MAÇTAN ÖNCE YUMRUKLU FOTOĞRAF

Yaşanan olaylı derbinin yankıları sürerken, girdiği sahada yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli ekibe koşan kişinin, başkasının Passolig'i ile maça girdiği öğrenilirken, tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin ise Almanya’dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği belirlendi.