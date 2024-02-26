Mauro Icardi'ye verilen ceza açıklandı! Yıldız golcü forma giyemeyecek

Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen ceza belli oldu.

Galatasaray'ın, MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı ve 3-0 kazandığı maçın ardından, sosyal medyada ortaya çıkan ve tribünden çekildiği belli olan görüntülerde, Mauro Icardi'nin rakip taraftarlara yönelik hakarette bulunduğu iddia edilmişti.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından, Mauro Icardi, tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilmişti.

Sarı-kırmızılıların bu akşam oynayacağı Antalyaspor karşılaşması öncesinde, PFDK'nin Icardi'ye verdiği ceza açıklandı.

ICARDI'YE 1 MAÇ MEN CEZASI VERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdi. Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek olan Mauro Icardi, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olabilecek.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, MKE Ankaragücü ile oynanan Süper Lig maçında rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası uyguladığı bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 26.02.2024 tarih ve 54 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."