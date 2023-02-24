Medipol Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Turuncu-lacivertliler Gent ile eşleşti
Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir'in kupada son 16 turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Medipol Başakşehir, Gent ile eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı. Kupada adını son 16 takım arasına yazdıran ekiplerin eşleştiği kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Konferans Ligi son 16 turunda Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, AZ Alkmaar, Djurgarden, Nice, Slovan Bratislava, Villarreal ve West Ham United kura çekimine seri başı olarak katıldı.
AEK Larnaca, Lazio, FC Sheriff, Anderlecht, Basel, Fiorentina, Lech Poznan ve KAA Gent ise kura çekiminde seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ GENT OLDU
UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Medipol Başakşehir, sırasıyla Maccabi Netanya, Breidablik ve Antwerp'i eleyerek gruplarda mücadele etmeye hak kazanmıştı.