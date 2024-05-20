Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında?

2020-2021 sezonunda ise Fenerbahçe ile 4 yıllığına anlaşmıştır.Bu sezonda toplam 34 lig maçına çıktı ve 4 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maça çıktı 1 asist yaptı.

4 Kasım 2021 tarihinde Royal Antwerp ile oynanan UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçına takım kaptanı olarak çıktı ve 9. dakikada bir gol atarak skoru 1-0'a getirdi. 29. dakikada ise açtığı ortayı Berisha, vole çekerek gole çevirdi. Fenerbahçe, maçı 3-0 kazandı.

Fenerbahçe