Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş kaç yaşında?
Mert Hakan Yandaş dün oynanan derbinin ardından oldukça gündeme geldi. Mert Hakan Yandaş kimdir? Nereli? İşte detaylar...
Dün oynanan derbi sonrası gündeme gelen futbolcunun hayatı, yaşamı merak konusu oldu. Mert Hakan Yandaş kimdir?
19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Küçükbalıklı Mahallesi'nde Ali Yandaş ve Gönül Yandaş çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.
Babası da eskiden amatör bir futbolcu olan Mert Hakan Yandaş, henüz 9 yaşındayken babasını kaybetmiştir. Bir röportajında futbolu seven bir ailede büyüdüğünü ve küçükken babasına futbolcu olma sözü verdiğini söylemiştir.
KARİYERİ
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.
2015-2016 sezonunda Türkiye 3. Lig Grup 1'de 21 gol ile gol kralı oldu.
2020-2021 sezonunda ise Fenerbahçe ile 4 yıllığına anlaşmıştır.Bu sezonda toplam 34 lig maçına çıktı ve 4 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maça çıktı 1 asist yaptı.
4 Kasım 2021 tarihinde Royal Antwerp ile oynanan UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçına takım kaptanı olarak çıktı ve 9. dakikada bir gol atarak skoru 1-0'a getirdi. 29. dakikada ise açtığı ortayı Berisha, vole çekerek gole çevirdi. Fenerbahçe, maçı 3-0 kazandı.
Fenerbahçe