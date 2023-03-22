Mesut Özil futbolu bıraktı! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu kararını sosyal medyadan duyurdu! İşte Mesut Özil'in başarılarla dolu kariyeri
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, aktif futbol hayatına nokta koyduğunu açıkladı. Mesut Özil, yaşadığı sakatlıkların futbolu bırakma kararını netleştirdiğini belirtti. İşte Mesut Özil'in Schalke'den, Real Madrid'e ve Fenerbahçe'ye kadar uzanan futbol kariyerinin öyküsü...
Sezon başında Medipol Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, futbol hayatı ile ilgili aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı. 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız futbolcu, futbolu bıraktığını duyurdu.
Yaşadığı sakatlıkların ardından futbolu bırakma kararının netleştiğini dile getiren Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- Unutulmaz anlarla ve duygularla dolu harika bir maceraydı. Formasını giydiğim kulüpler olan Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'e, beni destekleyen teknik direktörlerime, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
- Ailem ve en yakın arkadaşlarıma da en özel teşekkürlerimi sunuyorum. İlk günden bu yana bu harika macerada bana destek oldular ve hem iyi günlerde, hem kötü günlerde bana sevgilerini gösterip dayanak oldular.
- Şimdi güzel eşime Amine, iki güzel kızım Eda ve Ela ile birlikte hayatın bana getireceği güzel şeylere odaklanıyor olacağım.
Kariyerinde 645 maçta 114 golün yanı sıra 222 asiste imza atan Mesut, 2014'te Almanya ile Dünya Kupası zaferi yaşadı.
MESUT ÖZİL KİMDİR? MESUT ÖZİL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? İŞTE MESUT ÖZİL'İN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ!
Mesut Özil, 5 Ekim 1988'de Almanya'da Gelsenkirchen'de dünyaya geldi. Mesut Özil, on numara mevkisinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcudur.