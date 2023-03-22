Mesut Özil futbolu bıraktı! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu kararını sosyal medyadan duyurdu! İşte Mesut Özil'in başarılarla dolu kariyeri

Yaşadığı sakatlıkların ardından futbolu bırakma kararının netleştiğini dile getiren Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Unutulmaz anlarla ve duygularla dolu harika bir maceraydı. Formasını giydiğim kulüpler olan Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'e, beni destekleyen teknik direktörlerime, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

- Ailem ve en yakın arkadaşlarıma da en özel teşekkürlerimi sunuyorum. İlk günden bu yana bu harika macerada bana destek oldular ve hem iyi günlerde, hem kötü günlerde bana sevgilerini gösterip dayanak oldular.

- Şimdi güzel eşime Amine, iki güzel kızım Eda ve Ela ile birlikte hayatın bana getireceği güzel şeylere odaklanıyor olacağım.