Mete Gazoz Avrupa şampiyonu!

Almanya Essen’de gerçekleşen Açık Hava Avrupa Şampiyonası, Klasik Yay kategorileri madalya atışları ile sona erdi. Günün son müsabakası ve ülkemizin temsil edildiği son maç olan Klasik Yay Erkekler altın madalya mücadelesinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Şampiyonu, 2023 Dünya Şampiyonu ve yeni ünvanıyla 2024 Avrupa Şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz, Slovenyalı rakibi Den Habjan Malavasic karşısında 6 – 0 ile altın madalyayı göğüsledi.

Mete Gazoz, bu şampiyonluğu ile aynı anda dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve Olimpiyat şampiyonu ünvanını elinde bulunduran ilk kişi oldu.