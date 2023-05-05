Miami GP ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış programı
Formula 1'de heyecan Miami GP ile devam ediyor. F1 taraftarları Miami GP yarış programını araştırıyor. Peki 2023 Miami GP ne zaman? Miami GP saat kaçta? Miami GP hangi kanalda? Miami GP yarış ne zaman? İşte detaylar...
Motor sporlarının dünyada en fazla takip edilen organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Bu sezon, 23 yarışla tarihin en uzun F1 organizasyonu olacak.
Büyük heyecana sahne olacak sezonda hangi takımların yer aldığı ve takımların pilot kadroları da merak ediliyor. İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:
• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
• Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
• Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
• Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
• Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
• Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
• Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
• AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
• Williams: Alex Albon - Logan Sargeant
Formula 1'de taraftarlar 2023 Miami GP"nin programını merak ediyorlar. Yarışseverler, her yarıştan önce olduğu gibi 2023 Miami GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, 2023 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanıyor sorularına yanıt arıyor.
Peki Miami GP ne zaman? Miami GP saat kaçta? Miami GP hangi kanalda? F1 Miami GP hafta sonu yarış programı nasıl? İşte detaylar...