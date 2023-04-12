Michael Jordan'ın ayakkabısı rekor fiyata satıldı! Açık artırmada ödenen fiyat dudak uçuklattı...
NBA efsanesi Michael Jordan'ın 1998'de final maçında giydiği ayakkabılar açık artırmada satışa sunuldu. Jordan'a maçı kazandıran ayakkabılar 2,2 milyon dolar rekor fiyata alıcı buldu.
NBA efsanesi ve kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu olarak adlandırılan Michael Jordan'ın bir spor ayakkabısı daha satış rekoru kırarak satıldı.
Michael Jordan'ın 1998 yılındaki NBA final maçında giydiği ayakkabılar New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmaya sunuldu.
Jordan'a maçı kazandıran ayakkabı, rekor bir bedelle tam 2,2 milyon dolara alıcı buldu.
Jordan'ın 1998 yılında giydiği bu spor ayakabbı 2,2 milyon dolar ile bu zamana kadar satılan en pahalı spor ayakkabı unvanına sahip oldu. Satış, NBA yıldızının 23 numaralı ikonik formasına atıfta bulunan "Jordan Yılı"nda gerçekleşecek.
Jordan'ın bir başka spor ayakkabısı da 2021 yılında yapılan açık artırmada, 1,47 milyon dolara satılmıştı. İlk kez bir spor ayakkabı 1 milyon doların üzerinde satılarak o dönemde rekor kırılmıştı.