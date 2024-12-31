Mikautadze'den Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran hareket! Yıldız isim transfer için sinyali yaktı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler Mikautadze transferine çevrildi. Galatasaray, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük çaba harcarken Mikautadze'den de sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdüren Cimbom, yapacağı takviyelerle oynadığı bütün kulvarlarda kupayı müzesine götürmek istiyor.
Trendyol Süper Lig'de 8 puan farkla liderliğini sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 8 iddiasını devam ettiren Galatasaray, eksik bölgelerini güçlendirerek her iki kupada da sonuna kadar gitmenin planlarını yapıyor.
Galatasaray, bu doğrultuda gerçekleştirilecek transferler için geniş bir oyuncu havuzu oluşturmuş durumda. Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un da istekleri doğrultusunda en doğru transferleri yapmak istiyor.
Galatasaray'ın transfer hedeflerinin ilk sıralarında Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Gürcü forvet Georges Mikautadze geliyor.
Mikautadze, finansal sıkıntılarla boğuşan Lyon'a sezon başında 18,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Metz'den transfer olmuştu.
Gürcistan Milli Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da iz bırakan Mikautadze, 2028'e kadar sözleşme imzaladığı Lyon'da şu ana kadar 7 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Mikautadze, bu sezon forma giydiği 21 maçın 7'sine ilk 11'de başladı.
MIKAUTADZE'DEN GALATASARAY TARAFTARINI HEYECANLANDIRAN HAREKET
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın transfer hedeflerinin üst sıralarında yer alan Mikautadze ile ilgili önemli bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.
Sabuncuoğlu, Mikautadze'nin Instagram'da "Come to Galatasaray" yazan bir taraftarın yorumunu beğendiğini ve bir süre sonra bu beğenisini geri çektiğini belirtti.
Mikautadze'nin bu hareketi, taraftarlar arasında transferin bitme noktasına geldiği şeklinde yorumlandı.
24 yaşındaki Gürcü yıldız oyuncu Mikautadze'nin transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak görünüyor.