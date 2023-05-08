Milan - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milan - Inter maçı ne zaman? Milan - Inter maçı saat kaçta? Milan - Inter maçı hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı yarı final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Milan ile Inter karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Milan, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla E Grubu'nu 2. sırada bitiren Milan, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Son 16 turunda Tottenham ile eşleşen Milan, kendi sahasında 1-0 mağlup ettiği rakibiyle deplasmanda da 0-0 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde Napoli ile karşılaşan Milan, rakibini ilk maçta 1-0 mağlup etmiş ve ikinci maçta da rakibiyle 1-1 berabere kalarak yarı finale yükselmeyi başarmıştı.
Konuk ekip Inter ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla C Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Inter, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Porto ile eşleşen İtalya temsilcisi, kendi sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalde Benfica ile karşılaşan Inter, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmış ve kendi sahasında da rakibiyle 3-3 berabere kalarak adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.
MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Milan - Inter maçı 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.