Milan - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ev sahibi Milan, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla E Grubu'nu 2. sırada bitiren Milan, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Son 16 turunda Tottenham ile eşleşen Milan, kendi sahasında 1-0 mağlup ettiği rakibiyle deplasmanda da 0-0 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde Napoli ile karşılaşan Milan, rakibini ilk maçta 1-0 mağlup etmiş ve ikinci maçta da rakibiyle 1-1 berabere kalarak yarı finale yükselmeyi başarmıştı.