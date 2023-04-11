Milan - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Milan ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milan - Napoli maçı ne zaman? Milan - Napoli maçı saat kaçta? Milan - Napoli maçı hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Milan ile Napoli karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Milan, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla E Grubu'nu 2. sırada bitiren Milan, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Son 16 turunda Tottenham ile eşleşen Milan, kendi sahasında 1-0 mağlup ettiği rakibiyle deplasmanda da 0-0 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Konuk ekip Napoli ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla A Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Inter, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Eintracht Frankfurt ile eşleşen Napoli, 2-0 ve 3-0'lık galibiyetlerle çeyrek finale yükselmeyi başardı.
MILAN - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Milan - Napoli maçı 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak.