Milli takımlarda en fazla maça çıkan 10 futbolcu

Lihtenştayn ile karşılaştıkları 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) eleme mücadelesinde Portekiz formasını 197. kez giyen ünlü futbolcu, Kuveytli Bader Al-Mutawa'yı geçerek erkek futbolunda en fazla milli maça çıkan isim oldu.

İşte milli takımlarda en fazla maça çıkan ilk 10 futbolcu...