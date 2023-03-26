Milli takımlarda en fazla maça çıkan 10 futbolcu

Futbol dünyasında birçok rekorun altında imzası bulunan yıldız futbolcular, elde ettiği başarılarla tarih sayfalarını yeniden yazmaya devam ediyor. İşte milli takımlarda en fazla maça çıkan ilk 10 futbolcu sıralaması...

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Milli takımlarda en fazla maça çıkan 10 futbolcu - Resim: 1 1 12

Lihtenştayn ile karşılaştıkları 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) eleme mücadelesinde Portekiz formasını 197. kez giyen ünlü futbolcu, Kuveytli Bader Al-Mutawa'yı geçerek erkek futbolunda en fazla milli maça çıkan isim oldu.

İşte milli takımlarda en fazla maça çıkan ilk 10 futbolcu...

Milli takımlarda en fazla maça çıkan 10 futbolcu - Resim: 2 2 12

10- GIANLU IGI BUFFON / İTALYA / 176 MAÇ

Milli takımlarda en fazla maça çıkan 10 futbolcu - Resim: 3 3 12

9- CLAUDIO SUAREZ / MEKSİKA / 177 MAÇ

Milli takımlarda en fazla maça çıkan 10 futbolcu - Resim: 4 4 12

8- MOHAMMED AL-DEAYEA / SUUDİ ARABİSTAN / 178 MAÇ