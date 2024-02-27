MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı izle! Türkiye Kupası maçı izle! ATV canlı yayın

Ev sahibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan başlamıştı. Bu turda Arguvanspor'u 2-0 ile geçen başkent ekibi, 4. turda İskenderunspor'u ve 5. turda Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorlarla devirmeyi başardı ve son 16 turda 24 Erzincanspor ile karşılaştı. Bu turda da rakibini 5-1 mağlup etmeyi başaran MKE Ankaragücü, çeyrek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. MKE Ankaragücü, topladığı 29 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.