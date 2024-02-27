MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı izle! Türkiye Kupası maçı izle! ATV canlı yayın
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Peki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası canlı izle! İşte ATV canlı yayın linki...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonu heyecanı sürüyor. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olmuştu. Çekilen kura sonucu MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe çeyrek finalde eşleşti.
Ev sahibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turdan başlamıştı. Bu turda Arguvanspor'u 2-0 ile geçen başkent ekibi, 4. turda İskenderunspor'u ve 5. turda Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorlarla devirmeyi başardı ve son 16 turda 24 Erzincanspor ile karşılaştı. Bu turda da rakibini 5-1 mağlup etmeyi başaran MKE Ankaragücü, çeyrek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. MKE Ankaragücü, topladığı 29 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda katıldı. Bu turda Adanaspor'u 6-0'lık skorla saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibiyle büyük bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 70 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ligde 2. sırada yer alıyor.
MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı 27 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada galip ayrılan taraf adını yarı finale yazdıracak.
MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasındaki çeyrek final müsabakası ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.