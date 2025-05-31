Muslera İstanbul’a veda etti! Herkes Uruguay sanıyordu, yeni durağı şaşırttı
Galatasaray’a 19 kupa kazandırıp gözyaşlarıyla veda eden Fernando Muslera’nın yeni adresi netleşiyor. Herkes ülkesine dönecek sanıyordu ancak Arjantin’den gelen cazip teklif tüm dengeleri değiştirdi.
Galatasaray’daki 13 yıllık kariyerine Başakşehir maçıyla nokta koyan Fernando Muslera’nın futbolculuk kariyeri henüz bitmedi.
Sarı-kırmızılı formayla efsaneleşen Uruguaylı kaleci, gözyaşlarıyla veda ettiği İstanbul’dan sonra yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. Fanatik'e göre, beklenenin aksine rotası Uruguay değil, Arjantin olabilir.
19 KUPALIK GALATASARAY SERÜVENİNE VEDA ETTİ
2011 yılında İtalya'nın Lazio takımından transfer edilen Muslera, Galatasaray formasıyla 551 maça çıktı. Sadece kaleciliğiyle değil, liderliği ve karakteriyle de taraftarın gönlünde taht kurdu.
İki kez gol sevinci de yaşayan Muslera, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa dahil olmak üzere toplamda 19 kupa kazandı.
“EMEKLİ OLMUYORUM” DEDİ, TRANSFER KAPISINI ARALADI
Galatasaray’dan çifte kupayla ayrılan Muslera'nın ülkesine döneceği ve futbola veda edeceği düşünülüyordu. Ancak deneyimli kaleci, basın toplantısında aktif kariyerine devam etmek istediğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında kulüplerin ilgisi yeniden Muslera üzerinde yoğunlaştı.
Uruguay basınında yer alan haberlere göre; Penarol, Fernando Muslera’ya imza attırmak istiyor. Teknik direktör Diego Aguirre'nin kaleciyle sürekli temas halinde olduğu belirtiliyor. Ancak Penarol cephesi ekonomik konuların zamana yayılabileceğini ifade ederek aceleci davranmıyor.
Kulüp yetkilileri, Muslera'nın Montevideo’ya dönüşü sonrası yüz yüze yapılacak görüşmeyle süreci olumlu sonlandırabileceklerini düşünüyor.
ARJANTİN KULÜBÜNDEN SÜRPRİZ TEKLİF
El Pais’in haberine göre; Arjantin'in Buenos Aires kentindeki büyük bir kulüp, Muslera için devreye girdi. Kulübün teklifinin ekonomik açıdan daha güçlü olduğu ve Uruguay’daki Muslera ailesine yalnızca 50 kilometre uzaklıkta yer alması transfer ihtimalini artırıyor.