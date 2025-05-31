Muslera İstanbul’a veda etti! Herkes Uruguay sanıyordu, yeni durağı şaşırttı

Galatasaray’a 19 kupa kazandırıp gözyaşlarıyla veda eden Fernando Muslera’nın yeni adresi netleşiyor. Herkes ülkesine dönecek sanıyordu ancak Arjantin’den gelen cazip teklif tüm dengeleri değiştirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Muslera İstanbul’a veda etti! Herkes Uruguay sanıyordu, yeni durağı şaşırttı - Resim: 1

Galatasaray’daki 13 yıllık kariyerine Başakşehir maçıyla nokta koyan Fernando Muslera’nın futbolculuk kariyeri henüz bitmedi.

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Muslera İstanbul’a veda etti! Herkes Uruguay sanıyordu, yeni durağı şaşırttı - Resim: 2

Sarı-kırmızılı formayla efsaneleşen Uruguaylı kaleci, gözyaşlarıyla veda ettiği İstanbul’dan sonra yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. Fanatik'e göre, beklenenin aksine rotası Uruguay değil, Arjantin olabilir.

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Muslera İstanbul’a veda etti! Herkes Uruguay sanıyordu, yeni durağı şaşırttı - Resim: 3

19 KUPALIK GALATASARAY SERÜVENİNE VEDA ETTİ

2011 yılında İtalya'nın Lazio takımından transfer edilen Muslera, Galatasaray formasıyla 551 maça çıktı. Sadece kaleciliğiyle değil, liderliği ve karakteriyle de taraftarın gönlünde taht kurdu. 

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Muslera İstanbul’a veda etti! Herkes Uruguay sanıyordu, yeni durağı şaşırttı - Resim: 4

İki kez gol sevinci de yaşayan Muslera, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa dahil olmak üzere toplamda 19 kupa kazandı.

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Muslera İstanbul’a veda etti! Herkes Uruguay sanıyordu, yeni durağı şaşırttı - Resim: 5

“EMEKLİ OLMUYORUM” DEDİ, TRANSFER KAPISINI ARALADI

Galatasaray’dan çifte kupayla ayrılan Muslera'nın ülkesine döneceği ve futbola veda edeceği düşünülüyordu. Ancak deneyimli kaleci, basın toplantısında aktif kariyerine devam etmek istediğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında kulüplerin ilgisi yeniden Muslera üzerinde yoğunlaştı.

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Muslera İstanbul’a veda etti! Herkes Uruguay sanıyordu, yeni durağı şaşırttı - Resim: 6

Uruguay basınında yer alan haberlere göre; Penarol, Fernando Muslera’ya imza attırmak istiyor. Teknik direktör Diego Aguirre'nin kaleciyle sürekli temas halinde olduğu belirtiliyor. Ancak Penarol cephesi ekonomik konuların zamana yayılabileceğini ifade ederek aceleci davranmıyor.

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Muslera İstanbul’a veda etti! Herkes Uruguay sanıyordu, yeni durağı şaşırttı - Resim: 7

Kulüp yetkilileri, Muslera'nın Montevideo’ya dönüşü sonrası yüz yüze yapılacak görüşmeyle süreci olumlu sonlandırabileceklerini düşünüyor.

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Muslera İstanbul’a veda etti! Herkes Uruguay sanıyordu, yeni durağı şaşırttı - Resim: 8

ARJANTİN KULÜBÜNDEN SÜRPRİZ TEKLİF

El Pais’in haberine göre; Arjantin'in Buenos Aires kentindeki büyük bir kulüp, Muslera için devreye girdi. Kulübün teklifinin ekonomik açıdan daha güçlü olduğu ve Uruguay’daki Muslera ailesine yalnızca 50 kilometre uzaklıkta yer alması transfer ihtimalini artırıyor.

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