Muslera İstanbul’a veda etti! Herkes Uruguay sanıyordu, yeni durağı şaşırttı

ARJANTİN KULÜBÜNDEN SÜRPRİZ TEKLİF

El Pais’in haberine göre; Arjantin'in Buenos Aires kentindeki büyük bir kulüp, Muslera için devreye girdi. Kulübün teklifinin ekonomik açıdan daha güçlü olduğu ve Uruguay’daki Muslera ailesine yalnızca 50 kilometre uzaklıkta yer alması transfer ihtimalini artırıyor.