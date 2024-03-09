Muslera rekor kırdı! Galatasaray'ın kalecisi Muslera hangi rekoru kırdı?
Yıllardır sarı kırmızı formayı giyen ve her kesimden insanın gönlünde taht kurmuş olan Fernando Muslara bir rekora imza attı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera hangi rekora imza attı? İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen
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Sarı kırmızı formayı yıllardır göğüsleyen ünlü futbolcu Galatasaray - Çaykur Rize Spor arasında geçen maçın ardından bir rekora imza attı.
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maçta süre alan Fernando Muslera, Süper Lig tarihine geçti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Rizespor'u konuk etti. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği maçta Fernando Muslera, ilk 11'de sahaya çıktı.
Okan Buruk'un ilk 11'de şans verdiği Fernando Muslera, Rizespor maçında Süper Lig tarihine adını yazdırdı.