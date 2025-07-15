Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor! Galatasaray 3 yıldızla temasta

Galatasaray, Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının ardından kaleyi devralacak yıldız ismi belirlemek üzere son aşamaya geldi. İşte listedeki isimler…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor! Galatasaray 3 yıldızla temasta - Resim: 1

Galatasaray, efsane kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırdıktan sonra kaleyi devralacak yeni ismi belirlemek için yoğun mesai harcıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, kaleyi teslim edeceği tecrübeli ve güvenilir bir file bekçisi arayışıyla transfer çalışmalarına hız verdi.

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Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor! Galatasaray 3 yıldızla temasta - Resim: 2

Napoli’ye yapılması planlanan 75 milyon Euro’luk Osimhen ödemesi nedeniyle bütçede daralmaya giden kulüp, maliyeti daha uygun ancak kalitesiyle fark yaratacak isimleri radarına aldı.

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Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor! Galatasaray 3 yıldızla temasta - Resim: 3

3 YILDIZ İSİM LİSTEDE

 Fanatik’e göre, Galatasaray’ın öncelikli listesinde üç önemli kaleci yer alıyor: Inter’in 36 yaşındaki kalecisi Yann Sommer, Barcelona’da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen 33 yaşındaki Marc-André ter Stegen ve Milan’ın 30 yaşındaki Fransız file bekçisi Mike Maignan.

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Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor! Galatasaray 3 yıldızla temasta - Resim: 4

Galatasaray yönetimi, Sommer ve Ter Stegen ile birebir temas kurdu. Her iki oyuncunun da kulüpleriyle olan sözleşmelerinin sona ermesine yalnızca 1 yıl kalması, sarı-kırmızılılara transferde avantaj sağladı.

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Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor! Galatasaray 3 yıldızla temasta - Resim: 5

Görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği, taraflar arasında büyük ölçüde uzlaşı sağlandığı öğrenildi. Kulüplerin bonservis konusunda uzlaşmacı tutum sergilemesi de bu iki transferi öne çıkardı.

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Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor! Galatasaray 3 yıldızla temasta - Resim: 6

Mike Maignan transferinde ise süreç daha belirsiz. Milan’ın bonservis beklentisinin yüksek olması, Galatasaray’ı zorlarken, kulüp yönetimi Morata’nın Como’ya transferinde İtalyan ekibine sağlanan kolaylığı bu transferde bir koz olarak kullanmak istiyor.

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Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor! Galatasaray 3 yıldızla temasta - Resim: 7

Fransız kaleciyle görüşmeler devam ederken, oyuncunun henüz Galatasaray’a transfer konusunda net karar vermediği bildirildi.

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Fernando Muslera Galatasaray