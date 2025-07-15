Muslera sonrası kaleye dev isim geliyor! Galatasaray 3 yıldızla temasta
Galatasaray, Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının ardından kaleyi devralacak yıldız ismi belirlemek üzere son aşamaya geldi. İşte listedeki isimler…
Galatasaray, efsane kalecisi Fernando Muslera ile yollarını ayırdıktan sonra kaleyi devralacak yeni ismi belirlemek için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, kaleyi teslim edeceği tecrübeli ve güvenilir bir file bekçisi arayışıyla transfer çalışmalarına hız verdi.
Napoli’ye yapılması planlanan 75 milyon Euro’luk Osimhen ödemesi nedeniyle bütçede daralmaya giden kulüp, maliyeti daha uygun ancak kalitesiyle fark yaratacak isimleri radarına aldı.
3 YILDIZ İSİM LİSTEDE
Fanatik’e göre, Galatasaray’ın öncelikli listesinde üç önemli kaleci yer alıyor: Inter’in 36 yaşındaki kalecisi Yann Sommer, Barcelona’da gelecek sezon kadroda düşünülmeyen 33 yaşındaki Marc-André ter Stegen ve Milan’ın 30 yaşındaki Fransız file bekçisi Mike Maignan.
Galatasaray yönetimi, Sommer ve Ter Stegen ile birebir temas kurdu. Her iki oyuncunun da kulüpleriyle olan sözleşmelerinin sona ermesine yalnızca 1 yıl kalması, sarı-kırmızılılara transferde avantaj sağladı.
Görüşmelerde önemli aşama kaydedildiği, taraflar arasında büyük ölçüde uzlaşı sağlandığı öğrenildi. Kulüplerin bonservis konusunda uzlaşmacı tutum sergilemesi de bu iki transferi öne çıkardı.
Mike Maignan transferinde ise süreç daha belirsiz. Milan’ın bonservis beklentisinin yüksek olması, Galatasaray’ı zorlarken, kulüp yönetimi Morata’nın Como’ya transferinde İtalyan ekibine sağlanan kolaylığı bu transferde bir koz olarak kullanmak istiyor.
Fransız kaleciyle görüşmeler devam ederken, oyuncunun henüz Galatasaray’a transfer konusunda net karar vermediği bildirildi.