Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 35 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Somaspor'a 5-3 mağlup olan Bursaspor, topladığı 45 puanla 14. sırada yer alıyor.