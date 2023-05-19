Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 38. haftasında Nazilli Belediyespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı saat kaçta? Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı hangi kanalda?

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Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 38. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Nazilli Belediyespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Nazilli Belediyespor, ligde oynadığı 35 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Somaspor'a 2-0 kaybeden Nazilli Belediyespor, topladığı 45 puanla 12. sırada yer alıyor.

Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 35 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Somaspor'a 5-3 mağlup olan Bursaspor, topladığı 45 puanla 14. sırada yer alıyor.

Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

NAZİLLİ BELEDİYESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 38. haftasındaki Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.