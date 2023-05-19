Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 38. haftasında Nazilli Belediyespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı ne zaman? Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı saat kaçta? Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 38. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Nazilli Belediyespor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Nazilli Belediyespor, ligde oynadığı 35 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Somaspor'a 2-0 kaybeden Nazilli Belediyespor, topladığı 45 puanla 12. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 35 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Somaspor'a 5-3 mağlup olan Bursaspor, topladığı 45 puanla 14. sırada yer alıyor.
NAZİLLİ BELEDİYESPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 38. haftasındaki Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.