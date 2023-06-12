NBA'de olan Türk oyuncular
Türkiye her alanda yetenekli oyuncular çıkarabilen bir ülkedir. Basketbol deyince en büyük lig olan NBA liginde de Türkiye temsil eden çok değerli oyuncularımız var. Listeyi sizin araştırdık.
FURKAN KORKMAZ
Furkan Korkmaz, NBA'de Philadelphia 76ers için Küçük Forvet veya Şutör Muhafızı pozisyonunda oynayan 25 yaşında bir Türk profesyonel basketbol oyuncusudur.
Philadelphia 76ers tarafından seçilen 2016 NBA Draftında 26. sıradan seçilmişti. 76ers ile 2022-23 NBA Sezonu için mevcut sözleşmesindeki maaşı 5.000.000 dolar.
CEDİ OSMAN
Cedi Osman, NBA'de Cleveland Cavaliers için Küçük Forvet veya Power Forvet pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki Kuzey Makedon-Türk profesyonel basketbol oyuncusudur.
Minnesota Timberwolves tarafından seçilen 2015 NBA Draftında 31. sıradan seçilmişti. Cavaliers ile 2022-23 NBA Sezonu için mevcut sözleşmesindeki maaşı 7.426.088 dolar.
ALPEREN ŞENGÜN
Alperen Şengün, NBA'de Houston Rockets için Merkez veya Power Forvet pozisyonunda oynayan 20 yaşında bir Türk profesyonel basketbol oyuncusudur.
Sengun, üniversiteye gitmeden Türkiye'de oynamaktan NBA'e geçiş yaptı. NBA Draftı için ilan vermeden önce 2020-2021 sezonunda Türk kulübü Beşiktaş için oynadı. Oklahoma City Thunder tarafından seçilen 2021 NBA Draftında 16. sıradan seçilmişti . 2022-23 NBA Sezonu için Rockets ile mevcut sözleşmesindeki maaşı 3.375.360 dolar.
ÖMER YURTSEVEN
Ömer Yurtseven , NBA'de Miami Heat için Merkez pozisyonunda oynayan 24 yaşında bir Türk profesyonel basketbol oyuncusudur.
Yurtseven, North Carolina State University'de (NC State) iki sezon ve Georgetown University'de bir sezon kolej basketbolu oynadı. NBA Draftı için ilan vermeden önce 2019-2020 sezonunda Georgetown Hoyas için oynadı. 2020'de hazırlıksız gitti , ancak daha sonra ligde oynamadan önce takıma becerilerini göstermek için Oklahoma City Thunder tarafından imzalandı . 2022-23 NBA Sezonu için Heat ile mevcut sözleşmesindeki maaşı 1.752.638 dolar.
1- basketball.realgm.com/national/teams/26/Turkey/nba_players