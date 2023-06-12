NBA'de olan Türk oyuncular

ÖMER YURTSEVEN

Ömer Yurtseven , NBA'de Miami Heat için Merkez pozisyonunda oynayan 24 yaşında bir Türk profesyonel basketbol oyuncusudur.

Yurtseven, North Carolina State University'de (NC State) iki sezon ve Georgetown University'de bir sezon kolej basketbolu oynadı. NBA Draftı için ilan vermeden önce 2019-2020 sezonunda Georgetown Hoyas için oynadı. 2020'de hazırlıksız gitti , ancak daha sonra ligde oynamadan önce takıma becerilerini göstermek için Oklahoma City Thunder tarafından imzalandı . 2022-23 NBA Sezonu için Heat ile mevcut sözleşmesindeki maaşı 1.752.638 dolar.

Kaynak:

1- basketball.realgm.com/national/teams/26/Turkey/nba_players

2- www.2kratings.com/countries/turkey