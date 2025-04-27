Nefesler tutuldu! Galatasaray-Eyüpspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray, son haftalarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürüyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de Gaziantep FK galibiyetiyle takibini sürdürdüğü bu haftada, sarı-kırmızılılar hata yapmadan ilerlemek istiyor. Öte yandan Eyüpspor da Avrupa kupalarına katılma hayalini canlı tutabilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.