Nefesler tutuldu! Galatasaray-Eyüpspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle ilerleyen Eyüpspor'a konuk oluyor. Büyük karşılaşma öncesinde saat, yayın bilgisi ve kadrolar belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Nefesler tutuldu! Galatasaray-Eyüpspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de artık son viraj dönülüyor. Şampiyonluk mücadelesinin en kritik haftalarına girilirken, Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak.

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Nefesler tutuldu! Galatasaray-Eyüpspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2

Arda Turan yönetimindeki İkas Eyüpspor, kendi sahasında güçlü rakibini ağırlamaya hazırlanıyor.

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Nefesler tutuldu! Galatasaray-Eyüpspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3

Karşılaşma, bugün saat 19.00’da başlayacak.

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Nefesler tutuldu! Galatasaray-Eyüpspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Galatasaray mücadelesi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı canlı izleyebilmek için Bein Sports 1 aboneliği gerekiyor. 

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Nefesler tutuldu! Galatasaray-Eyüpspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 5

Galatasaray, son haftalarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürüyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de Gaziantep FK galibiyetiyle takibini sürdürdüğü bu haftada, sarı-kırmızılılar hata yapmadan ilerlemek istiyor. Öte yandan Eyüpspor da Avrupa kupalarına katılma hayalini canlı tutabilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

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Nefesler tutuldu! Galatasaray-Eyüpspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 6

MAÇIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Eyüpspor - Galatasaray karşılaşmasını Çağdaş Altay yönetecek.

Altay’ın yardımcılıklarını Özay ve Hüseyin Aylak üstlenecek.

Dördüncü hakem olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev alacak.

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Nefesler tutuldu! Galatasaray-Eyüpspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 7

SAHAYA ÇIKACAK MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11:

Muslera | Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren | Torreira, Lemina | Yunus, Sara, Sallai | Osimhen

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Nefesler tutuldu! Galatasaray-Eyüpspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 8

Eyüpspor muhtemel 11:

Berke | Vezo, Robin, Claro, Umut | Melih | Emre Akbaba, Tayfur, Emre Mor, Ampem | Thiam

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Galatasaray eyüpspor