Nefesler tutuldu! Galatasaray-Eyüpspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle ilerleyen Eyüpspor'a konuk oluyor. Büyük karşılaşma öncesinde saat, yayın bilgisi ve kadrolar belli oldu.
Trendyol Süper Lig’de artık son viraj dönülüyor. Şampiyonluk mücadelesinin en kritik haftalarına girilirken, Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak.
Arda Turan yönetimindeki İkas Eyüpspor, kendi sahasında güçlü rakibini ağırlamaya hazırlanıyor.
Karşılaşma, bugün saat 19.00’da başlayacak.
MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Eyüpspor - Galatasaray mücadelesi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Maçı canlı izleyebilmek için Bein Sports 1 aboneliği gerekiyor.
Galatasaray, son haftalarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürüyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de Gaziantep FK galibiyetiyle takibini sürdürdüğü bu haftada, sarı-kırmızılılar hata yapmadan ilerlemek istiyor. Öte yandan Eyüpspor da Avrupa kupalarına katılma hayalini canlı tutabilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
MAÇIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU
Eyüpspor - Galatasaray karşılaşmasını Çağdaş Altay yönetecek.
Altay’ın yardımcılıklarını Özay ve Hüseyin Aylak üstlenecek.
Dördüncü hakem olarak ise Ömer Tolga Güldibi görev alacak.
SAHAYA ÇIKACAK MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray muhtemel 11:
Muslera | Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren | Torreira, Lemina | Yunus, Sara, Sallai | Osimhen
Eyüpspor muhtemel 11:
Berke | Vezo, Robin, Claro, Umut | Melih | Emre Akbaba, Tayfur, Emre Mor, Ampem | Thiam