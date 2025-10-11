Norveç tribünleri ayağa kalktı! Taraftarlardan İsrail’e kırmızı kart
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda sahasında İsrail’i 5-0 mağlup eden Norveç, yalnızca futboluyla değil, tribünlerdeki anlamlı mesajıyla da gündem oldu.
Norveç Futbol Federasyonu’nun ağustos ayında yaptığı açıklamayla, İsrail maçı gelirlerinin Gazze’ye bağışlanacağı duyurulmuştu. Bu karar, Norveç kamuoyunda geniş yankı bulmuş, birçok taraftarın da maça özel bir dayanışma gösterisine hazırlanmasına neden olmuştu.
Maç günü geldiğinde tribünlerde Norveç ve Filistin bayrakları yan yana dalgalandı. Taraftarlar, hem federasyonun kararına destek vermek hem de Filistin halkına dayanışma göstermek amacıyla stadyumu doldurdu.
6’DA 6 YAPAN NORVEÇ’TEN SAHADA GÖVDE GÖSTERİSİ
Sahada ise Norveç rüzgârı esti. Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İsrail’i 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek grupta 6. galibiyetini aldı. Bu sonuçla Norveç, I Grubu’nda liderlik yolunda büyük bir avantaj elde etti.
Federasyonun izin verdiği etkinlik kapsamında, taraftarlar stada Norveç ve Filistin bayraklarıyla giriş yaptı.
Tribünlerdeki dev pankartlarda “Peace for Gaza” (Gazze’ye Barış) ve “No more war” (Artık savaş olmasın) ifadeleri yer aldı.
Maçın en çok konuşulan kısmı skor değil, taraftarların tribünlerdeki mesajı oldu. On binlerce kişi, maçın belirli bir dakikasında aynı anda ellerindeki kırmızı kartları havaya kaldırarak İsrail’e protesto gösterisinde bulundu.