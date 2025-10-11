Norveç tribünleri ayağa kalktı! Taraftarlardan İsrail’e kırmızı kart

6’DA 6 YAPAN NORVEÇ’TEN SAHADA GÖVDE GÖSTERİSİ

Sahada ise Norveç rüzgârı esti. Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İsrail’i 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek grupta 6. galibiyetini aldı. Bu sonuçla Norveç, I Grubu’nda liderlik yolunda büyük bir avantaj elde etti.