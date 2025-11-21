O hakem 6 bin 380 kez bahis oynamış! 17 hakemle ilgili MASAK raporu ortaya çıktı
“Futbolda bahis” iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada MASAK, 17 hakem hakkında ayrıntılı bir rapor hazırladı. Raporda, hakemlerin şans oyunu şirketleriyle milyonlarca liralık finansal işlem yaptığı tespit edildi.
İstanbul'da yürütülen "Futbolda bahis" soruşturması çerçevesinde, 17 hakemin 2021-2025 yılları arasındaki finansal hareketleri MASAK raporuyla detaylandırıldı.
Raporda, şüphelilerin Türkiye'deki yasal şans oyunları hizmetlerini sunan Misli, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango ve Bilyoner gibi firmalarla yaptıkları işlemler analiz edildi.
MASAK raporunda dikkat çeken en yüksek finansal hacimlerden biri hakem Erkan Arslan'a ait oldu.
Arslan'ın bankacılık verilerine göre, 2021-2025 döneminde toplam finansal işlem hacmi 35 milyon 179 bin 61 lira olarak belirlendi.
Özellikle şans oyunları firmalarıyla olan işlemleri mercek altına alınan Arslan'ın, 2021-2025 aralığında bu altı firma ile 6 bin 380 işlemde toplam 10 milyon 548 bin 837 liralık finansal işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Raporda, ilgili firmalara 6 milyon 544 bin 87 lira para çıkışı, firmalardan ise 4 milyon 4 bin 749 lira para girişi yapıldığı anlaşıldı.
Raporda, diğer şüphelilerin de benzer firmalarla yaptıkları işlemlerin hacmi ortaya kondu:
Yasin Şen
Aynı yıllar arasında toplam 21 milyon 31 bin 737 liralık finansal işlem hacmi olan Şen'in, Nesine firmasıyla 284 işlemde 1 milyon 738 bin 572 liralık işlem hacmi bulunduğu anlaşıldı. Bu hacim içinde firmaya 1 milyon 196 bin 572 lira çıkış, firmadan ise 542 bin lira giriş olduğu belirlendi.
Yakup Yapıcı
2021-2025 döneminde toplam 8 milyon 501 bin 293 liralık finansal işlem hacmine sahip olan Yapıcı'nın, Tuttur, Misli ve Nesine firmalarıyla 1124 işlemde 1 milyon 688 bin 222 liralık işlem hacmi görüldü. Yapıcı'nın ilgili firmalara 1 milyon 22 bin lira para çıkışı, firmalardan 666 bin 165 lira para girişi gerçekleştirdiği tespit edildi.
Nevzat Okat
Yaklaşık 50 milyon 267 bin 645 lira toplam finansal işlem hacmi olan Okat'ın, Misli ve Oley firmalarıyla 104 işlemde 1 milyon 643 bin 93 liralık işlem hacmi bulunduğu; firmaya 1 milyon 6 bin 913 lira para çıkışı, firmadan 636 bin 179 lira para girişi olduğu saptandı.
Şenol Bektaş
Tuttur, Nesine, Milli Piyango ve Misli firmalarıyla 1088 işlemde 1 milyon 491 bin 435 liralık finansal işlem hacmi belirlendi. Firmalara 1 milyon 218 bin 477 lira çıkış, firmalardan 272 bin 958 lira giriş yapıldığı anlaşıldı.
Ahmet Kıvanç Kader
Toplam 269 milyon 86 bin 920 liralık finansal işlem hacmine sahip olan Kader'in, Nesine ile 342 işlemde 657 bin 539 liralık işlem hacmi olduğu; 388 bin 731 lira çıkışa karşılık 268 bin 808 lira para girişi olduğu kaydedildi.
Sabri Emre Tekin
Nesine ve Misli ile 1055 işlemde 586 bin 403 liralık işlem hacmi; 508 bin 437 lira çıkışa karşılık 77 bin 966 lira giriş görüldü.
Miraç Yıldırım
Misli, Nesine, Oley ve Bilyoner ile 173 işlemde 496 bin 532 liralık işlem hacmi; 388 bin 532 lira çıkışa karşılık 108 bin lira giriş saptandı.
Baran Karaman
Misli ve Nesine ile 245 işlemde 354 bin 659 liralık işlem hacmi; 200 bin 506 lira çıkışa karşılık 154 bin 153 lira giriş tespit edildi.
Batuhan Topçu
Oley, Misli, Nesine ve Tuttur ile 223 işlemde 265 bin 300 liralık işlem hacmi; 142 bin 113 lira çıkışa karşılık 123 bin 186 lira giriş anlaşıldı.
Umut Kaptan
Nesine, Misli, Tuttur, Oley ve Bilyoner ile 208 işlemde 182 bin 521 liralık işlem hacmi; 130 bin 660 lira çıkışa karşılık 51 bin 860 lira giriş belirlendi.
Arif Taşkın
Nesine, Misli ve Tuttur ile 757 işlemde 178 bin 998 liralık işlem hacmi; 79 bin 148 lira çıkışa karşılık 99 bin 850 lira giriş tespit edildi.
Ufuk Tatlıcan
Nesine ile 203 işlemde 152 bin 562 liralık işlem hacmi; 106 bin 226 lira çıkışa karşılık 46 bin 336 lira giriş belirlendi.
Bedirhan Efe Akdoğan
Nesine, Bilyoner ve Oley ile 52 işlemde 114 bin liralık işlem hacmi; 71 bin 638 lira çıkışa karşılık 42 bin 371 lira giriş gerçekleştirildi.
Mustafa Özel
Nesine ile 132 işlemde 112 bin 974 liralık işlem hacmi; 86 bin 723 lira çıkışa karşılık 26 bin 250 lira giriş tespit edildi.
Cihad Buyurgan
Nesine, Misli, Bilyoner ve Tuttur ile 630 işlemde 101 bin 912 liralık işlem hacmi; 63 bin 527 lira çıkışa karşılık 38 bin 385 lira giriş belirlendi.
Nurullah Bayram
Nesine ile 2021'de 7 işlemde 231 liralık finansal işlem hacmi; 127 lira çıkışa karşılık 104 lira giriş anlaşıldı.