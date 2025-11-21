O hakem 6 bin 380 kez bahis oynamış! 17 hakemle ilgili MASAK raporu ortaya çıktı

Raporda, diğer şüphelilerin de benzer firmalarla yaptıkları işlemlerin hacmi ortaya kondu:

Yasin Şen

Aynı yıllar arasında toplam 21 milyon 31 bin 737 liralık finansal işlem hacmi olan Şen'in, Nesine firmasıyla 284 işlemde 1 milyon 738 bin 572 liralık işlem hacmi bulunduğu anlaşıldı. Bu hacim içinde firmaya 1 milyon 196 bin 572 lira çıkış, firmadan ise 542 bin lira giriş olduğu belirlendi.