Ödüller sahiplerini buldu: 2025 Ballon d’Or ödülünü Ousmane Dembele kazandı!

Dembele ayrıca PSG’nin Ligue 1’deki şampiyonluğunda ve UEFA Süper Kupa zaferinde de önemli rol oynadı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Bayern Münih ve Real Madrid’e gol atan Fransız hücumcu, finale yükselen PSG’nin Chelsea’ye kaybetmesine rağmen öne çıkan isimlerden oldu.

Yeni sezonda da formunu sürdüren Dembele, Ligue 1’de çıktığı 3 maçta 2 gol 1 asist kaydetti. Şampiyonlar Ligi’nde ise henüz golle tanışmadı.