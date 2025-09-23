Ödüller sahiplerini buldu: 2025 Ballon d’Or ödülünü Ousmane Dembele kazandı!
Paris’te düzenlenen 2025 Ballon d’Or ödül töreninde Ousmane Dembele kariyerinde ilk kez yılın futbolcusu seçildi. Ronaldinho’nun elinden ödülünü alan Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla öne çıkarak Barcelona’dan Lamine Yamal ve Liverpool’dan Mohamed Salah’ı geride bıraktı.
France Football tarafından düzenlenen 2025 Ballon d'Or ödül töreni Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda gerçekleşti.
Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünde 2025 senesinin kazananı Ousmane Dembele oldu.
Fransız yıldız kariyerinde ilk kez bu ödülü kazandı. Dembele’ye ödülünü dünya futbolunun büyük efsanelerinden Ronaldinho verdi.
Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk Fransız futbolcu 1958 yılında Raymond Kopa’ydı. 1983, 1984 ve 1985 yıllarında üç kez üst üste Michel Platini bu ödülün sahibi oldu.
1991 yılında Jean-Pierre Papin ve 1998 yılında Zinedine Zidane ödüle layık görülen diğer Fransızlardı. Bu ödülü en son alan Fransız futbolcu ise 2022 yılında Karim Benzema olmuştu.
DEMBELE RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Dembele, Barcelona’dan Lamine Yamal ve Raphinha’yı; PSG’den takım arkadaşları Vitinha ve Achraf Hakimi’yi ve Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah’ı geride bırakarak ödülü kazandı.
Harika bir yıl geçiren Dembele geçen sezona takımı PSG'nin Lyon karşısında 2-1 kazandığı Fransa Kupası ile başladı. Fransız golcü, 22. dakikada attığı golle takımının ilk golünü kaydetmişti.
28 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi’nde yarı finalde İspanya’ya 5-4 kaybettikleri maçta forma giydi. Organizasyonun üçüncülük maçında Almanya’yı 2-0’la geçen Fransa turnuvayı 3. tamamladı.
PSG ile Şampiyonlar Ligi finalinde sahneye çıkan Fransız yıldız, Inter karşısında 5-0’lık zaferde 2 asist yaptı. Gösterdiği 8 gol ve 6 asistlik performansla Şampiyonlar Ligi’nde sezonun oyuncusu seçildi.
Dembele ayrıca PSG’nin Ligue 1’deki şampiyonluğunda ve UEFA Süper Kupa zaferinde de önemli rol oynadı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Bayern Münih ve Real Madrid’e gol atan Fransız hücumcu, finale yükselen PSG’nin Chelsea’ye kaybetmesine rağmen öne çıkan isimlerden oldu.
Yeni sezonda da formunu sürdüren Dembele, Ligue 1’de çıktığı 3 maçta 2 gol 1 asist kaydetti. Şampiyonlar Ligi’nde ise henüz golle tanışmadı.
BALLON D’OR TARİHİNİN ENLERİ
Ballon d'Or ödülünün geçen yıl sahibi Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri olmuştu. Bu ödülü 8 defa kazanarak tarihe geçen Arjantinli Lionel Messi zirvede bulunuyor. Cristiano Ronaldo ise 5 kez Ballon d’Or kazanmıştı.
LAMINE YAMAL KOPA TROPHY’Yİ KAZANDI
Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülünün sahibi Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal oldu. Geçen sene de bu ödülü kazanan Lamine Yamal, Kopa Trophy’yi üst üste kazanan ilk futbolcu oldu. 2024 Kopa Trophy ödülünde Real Madrid forması giyen Arda Güler ikinci sırada yer almıştı. Juventuslu Kenan Yıldız da bu ödüle aday gösterildi ve 5. sırada yer aldı.
GERD MÜLLER TROPHY’NİN KAZANANI VIKTOR GYÖKERES
Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy’nin kazananı Viktor Gyökeres oldu. Sporting formasıyla 52 maçta 54 gol 12 asist üreten Gyökeres, bu performansıyla Arsenal’e transfer oldu. 2024 yılında ödülün sahibi Bayern Münih’in golcüsü Harry Kane’di.
YILIN EN İYİ KALECİSİ DONNARUMMA
Yashin Trophy’de 2025 yılının kazananı PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma oldu. Geçen sene ödül Arjantin’in kalecisi Emiliano Martinez’e verilmişti.
YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ LUIS ENRIQUE
Cruyff Trophy’nin sahibi PSG’nin teknik direktörü Luis Enrique oldu. Ancak 55 yaşındaki çalıştırıcı, Marsilya maçı nedeniyle Chatelet Tiyatrosu’ndaki törene katılamadı. 2024 yılında ödül Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti’ye verilmişti.
ERKEKLER YILIN TAKIMI PSG SEÇİLDİ
2025 Ballon d’Or ödül töreninde erkeklerde yılın takımı PSG oldu. Fransız ekibi geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, UEFA Süper Kupa ve Fransa Kupası’nı kazanarak damga vurdu.
KADINLARDA BALLON D’OR ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ AITANA BONMATI’NİN
Kadınlarda Ballon d'Or ödülünü Aitana Bonmati kazandı. Bonmati, 2023 ve 2024’ün ardından 2025’te de ödüle uzanarak üst üste üç kez bu ödülü alan ilk kadın futbolcu oldu.
VICKY LOPEZ KADINLAR KOPA TROPHY’NİN SAHİBİ OLDU
Yılın en iyi genç kadın futbolcusu ise Barcelona’nın 19 yaşındaki orta sahası Vicky Lopez oldu. Genç yıldız, geçen sezon çıktığı 37 maçın 21’inde ilk 11’de forma giydi, 11 gol ve 2 asistle katkı sağladı.