Okan Buruk 13 futbolcunun biletini kesti! Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu
Galatasaray'da şampiyonluk için yoğun mücadele devam ederken bir yandan da yeni sezonda takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Okan Buruk, şampiyon olmaları halinden takımdan göndereceği isimleri belirledi. İşte sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen 13 futbolcu...
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken lider Galatasaray'da gözler hafta sonu Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi maça çevrildi.
Ligde en yakın rakibinin 6 puan önünde ilk sırada yer alan Galatasaray şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.
Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Cimbom, kadorsuna Mertens, Icardi, Oliveira, Torreira ve Zaniolo gibi dünyaca ünlü isimleri katmayı başarmıştı.
OKAN BURUK 13 FUTBOLCUNUN BİLETİNİ KESTİ
Galatasaray'da yeni sezon için kadro yapılanması adına transfer hareketliliği yaşanırken takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.