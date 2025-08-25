Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması: Kafa karışıklığı var
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor galibiyetinin ardından Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Buruk’un sözleri…
GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ
“Top bizde başladık, rakibimiz topu bırakıp arkasına geçti. Çok agresif değillerdi. İlk yarı daha fazla üretebilirdik. 2-0’dan sonra oyun bizim açımızdan geçişi daha kolay olan, pozisyonları daha çok bulma şansını bulduğumuz, rakibimiz de gol bulmak için riskler aldı. Pozisyonlar da bulduk, pozisyonlar da verdik. Biraz daha iyi savunma yapabilirdik.”
“BARIŞ DEĞERLİ, ÖZEL”
“Barış değerli, özel. Çok seviyorum. Emeği çok, Galatasaray’ın da onun üzerinde emeği çok. Yanlış anlaşılmalar çok. Genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Barış bizim için değerli. Milli bir oyuncu. Barış’a sarılmamız gerekiyor. Hatalar, yanlışlar olabilir. Kötü niyetli olmadığını bilmemiz gerekiyor.”
GALATASARAY’A HİZMETLERİNİ UNUTMAYALIM
“Barış kötü niyetli olsa 2 maçta da oynamazdı. Katkılarını unutmuyoruz. Barış’la konuştuk. Süreci doğru yönetmeye çalıştık. Hem bizim hem onun isteği... Kafa karışıklığı var. Bunu takıma yansıtmaması da önemliydi. Barış’ı da takımdan ayırdık. Takım arkadaşlarına da zarar verebilirdi. Bunun da önüne geçtik. Galatasaray’a önemli hizmetler etti Barış. Bunu unutmayalım.”
ONA SAHİP ÇIKMALIYIZ
“Herkes hata yapıyor. Ona yardımcı olmamız gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Bu zamana kadar en iyi şekilde hizmet etti. Hangi mevkide oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalıştı. Devre arası teklif geldiğinde şampiyonluk için yola devam etti. Spekülasyonlar oluyor. Hata yapabilir, hatalı olabilir, yanlışlar olabilir. Çok genç bir oyuncu. Süreci, Barış ile birlikte doğru yönetmemiz ve geri kazanmamız gerekiyor.”
GALATASARAY SEVGİSİNDE EKSİLME YOK
“Barış’ın Galatasaray’a olan sevgisinde hiçbir şey eksilmedi. İnsani şeyler bunlar. Barış’ı linç etmememiz gerekiyor. Ona sahip çıkalım. Galatasaray için önemli oyuncu. Bu dönemde oyuncu satmak istemiyoruz. Birçok hedefimiz var. Futbolun içerisinde bu tür satışlar, önemli teklifler var. Farklı şekilde değerlendiremeyiz.”
KADROYU KORUMAK İSTİYORUZ
“Başkanımızın da isteği kadroyu koruyup takviyeler yapabilmek. Son haftaya girdik. Futbolcularımız da bu olaylardan etkilenmedi, kazandık. Barış maç öncesi post attı. Takım arkadaşlarına gruptan başarılar diledi. Takımının yanında olduğunu gösterdi. Bu da önemli.”