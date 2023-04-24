Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in çeyrek finalinde Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı Final Four öncesi çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Olympiakos, EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 24 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de iç sahada 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Olympiakos, normal sezonu topladığı 48 puanla lider olarak tamamlamıştı.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 19 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de deplasmanda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, topladığı 38 puanla 8. sırada yer alarak çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak.