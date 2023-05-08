Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in çeyrek final serisinin 5. maçında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı Final Four öncesi çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde çeyrek final serisinin 5. maçında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Yunanistan'da oynanan ilk maçı Olympiakos 79-68, ikinci maçı ise Fenerbahçe Beko 82-78 kazanmayı başarmıştı. İstanbul'da oynanan serinin üçüncü maçını ise Olympiakos 72-71 kazanmayı başardı. İstanbul'daki, serinin 4. maçını kazanan taraf ise 73-69'luk skorla Fenerbahçe Beko oldu. Seride 2-2'lik eşitlik var. Toplam 3 galibiyete ulaşan takım Final Four'a (Dörtlü Final) yükselecek.
İki takım arasında EuroLeague'in normal sezonunda oynanan ilk maçı Olympiakos kendi sahasında 94-67 kazanmayı başarmıştı. Sezonun ikinci maçında da Olympiakos, İstanbul'da Fenerbahçe Beko'yu 93-73 mağlup etti.
Ev sahibi Olympiakos, EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 24 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de iç sahada 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Olympiakos, normal sezonu topladığı 48 puanla lider olarak tamamlamıştı.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 19 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de deplasmanda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, topladığı 38 puanla 8. sırada yer alarak çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.
OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 9 Mayıs Salı günü oynanacak.