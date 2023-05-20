Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? EuroLeague finali ne zaman?
Turkish Airlines EuroLeague'de final maçında Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman? Olympiakos - Real Madrid maçı saat kaçta? Olympiakos - Real Madrid maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı final maçıyla tamamlanacak. Sonucu merakla beklenen maçta Olympiakos ile Real Madrid, Litvanya’nın Zalgiris kentinde karşı karşıya gelecek. İki takım arasında EuroLeague'in normal sezonunda oynanan iki maçı Olympiakos 89-87 ve 73-60'lık skorlarla kazanmayı başarmıştı.
Olympiakos, EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 24 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Olympiakos, normal sezonu topladığı 48 puanla lider olarak tamamlamıştı. Final Four öncesi eşleştiği seride Fenerbahçe Beko'yu 3-2 ile geçmeyi başaran Olympiakos, Final Four'da da Monaco'yu 84-72 mağlup etti ve finale yükselmeye hak kazandı.
Real Madrid ise EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 23 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Real Madrid, topladığı 46 puanla 3. sırada yer alarak çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Çeyrek final serisinde eşleştiği Partizan'ı 3-2 yenen Real Madrid, Final Four'da da Barcelona'yı 78-66'lık skorla devirerek adını finale yazdırmayı başardı.
OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague finalindeki Olympiakos - Real Madrid maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.