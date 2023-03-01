Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? Panathinaikos - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Panathinaikos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Panathinaikos, EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 8 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olimpia Milano’ya 78-76 kaybeden Panathinaikos, topladığı 16 puanla 16. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda ASVEL’i 90-89 deviren Anadolu Efes, topladığı 24 puanla 11. sırada bulunuyor.
PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Panathinaikos - Anadolu Efes maçı 2 Mart Perşembe günü oynanacak.