Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? Panathinaikos - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Panathinaikos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Panathinaikos, EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 8 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olimpia Milano’ya 78-76 kaybeden Panathinaikos, topladığı 16 puanla 16. sırada bulunuyor.

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda ASVEL’i 90-89 deviren Anadolu Efes, topladığı 24 puanla 11. sırada bulunuyor.

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Panathinaikos - Anadolu Efes maçı 2 Mart Perşembe günü oynanacak.