Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 14 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında ALBA Berlin'i 101-86 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 28 puanla 5. sırada bulunuyor.