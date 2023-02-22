Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. haftasında Partizan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Partizan - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Partizan - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Partizan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Partizan, EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 13 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bayern Münih'i 82-71 mağlup etmeyi başaran Partizan, topladığı 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 14 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında ALBA Berlin'i 101-86 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 28 puanla 5. sırada bulunuyor.

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Partizan - Fenerbahçe Beko maçı 23 Şubat Perşembe günü oynanacak.