Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 25. haftasında Partizan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Partizan - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Partizan - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Partizan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Partizan, EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 13 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bayern Münih'i 82-71 mağlup etmeyi başaran Partizan, topladığı 26 puanla 6. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 14 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında ALBA Berlin'i 101-86 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 28 puanla 5. sırada bulunuyor.
PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Partizan - Fenerbahçe Beko maçı 23 Şubat Perşembe günü oynanacak.