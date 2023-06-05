Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Peki Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Pendikspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Pendikspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı yükselme play-off final maçıyla tamamlanacak. Play-off finalinde sonucu merakla beklenen maçta Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. İki ekipten biri Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım olacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Pendikspor sahasında 3-0 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısında Bodrumspor'un sahasında oynanan karşılaşma ise 2-2'lik eşitlikle sona ermiştir.
Pendikspor, ligde oynadığı 36 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Topladığı 67 puanla ligi 3. sırada tamamlayan Pendikspor, doğrudan play-off finaline yükselmeye hak kazanmıştı.
Bodrumspor ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off oynamaya hak kazandı. Bodrumspor, play-off ilk turunda karşıya karşıya geldiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Play-off ikinci turunda Eyüpspor ile eşleşen Bodrumspor, deplasmanda 1-0 yenildiği maçın rövanşında rakibini kendi sahasında 2-0 mağlup ederek play-off finaline çıkmayı başarmıştı.