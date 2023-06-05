Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Peki Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Pendikspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Pendikspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?

# Pendikspor # Bodrumspor # Spor Toto 1. Lig # play-off # trt spor # beIN Sports 2
Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı yükselme play-off final maçıyla tamamlanacak. Play-off finalinde sonucu merakla beklenen maçta Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. İki ekipten biri Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım olacak.

Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Pendikspor sahasında 3-0 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısında Bodrumspor'un sahasında oynanan karşılaşma ise 2-2'lik eşitlikle sona ermiştir.

Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Pendikspor, ligde oynadığı 36 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Topladığı 67 puanla ligi 3. sırada tamamlayan Pendikspor, doğrudan play-off finaline yükselmeye hak kazanmıştı.

Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

Bodrumspor ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off oynamaya hak kazandı. Bodrumspor, play-off ilk turunda karşıya karşıya geldiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Play-off ikinci turunda Eyüpspor ile eşleşen Bodrumspor, deplasmanda 1-0 yenildiği maçın rövanşında rakibini kendi sahasında 2-0 mağlup ederek play-off finaline çıkmayı başarmıştı.