Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Pendikspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Pendikspor, ligde oynadığı 32 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Pendikspor, topladığı 58 puanla 3. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 5-3'lük skorla devirmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 63 puanla 2. sırada yer alıyor.
PENDİKSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 35. haftasındaki Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.