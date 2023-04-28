Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

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Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Pendikspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Pendikspor, ligde oynadığı 32 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Pendikspor, topladığı 58 puanla 3. sırada bulunuyor.

Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 5-3'lük skorla devirmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 63 puanla 2. sırada yer alıyor.

Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

PENDİKSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 35. haftasındaki Pendikspor - Çaykur Rizespor maçı 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.