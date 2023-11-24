Premier Lig Tarihinin En Golcü İsimleri! Bakın Zirvede Kim Var?
Futbolda Dünya'nın en önemli ve değerli ligi olan İngiltere Premier Lig tarihinde en çok gol atan oyuncuları sizler için derledik. İşte Premier Lig tarihihinin en golcü isimleri...
5- Kun Aguero
Arjantinli Aguero Manchester City formasıyla çıktığı 275 maçta 184 defa ağları havalandırmıştır.
4-Andy Cole
İngiliz oyuncu Andy Cole Premier Lig'de 6 kulüp için çıktığı 415 maçta toplamda 187 gol atmıştır.
3-Wayne Rooney
İngiliz oyuncu Rooney İngiltere Premier Ligi'nde 2 kulüp için çıktığı 491 maçta 208 gol atarak lig tarihine geçmiştir.
2- Harry Kane
Harry Kane Premier Lig'de Totthenham'la çıktığı 320 maçta 213 gol atarak Premier Lig tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Oyuncu aynı zamanda bir totthenham Hotspur efsanesidir.