Premier Lig tarihinin en pahalı transferleri!
Premier Lig tarihinin en pahalı transferleri birçok futbolsever tarafından oldukça merak ediliyor.Bizde bu haberimizde İngiltere Premier Lig'de futbolcular için ödenen en pahalı bonservisleri listeledik.Bakın listede ilk 5'te kimler var...
Editör: Nihat Çarboğa
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Listenin en başında Philippe Coutinho yer almaktadır.Brezilyalı oyuncu 17-18 sezonunda 135 milyon euroya Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olmuştu.
Listenin ikinci sırasında 22-23 sezonunda Benfica'dan 121 milyon euroya Chelsea'ye transfer olan Enzo Fernandez var. Bu transfer İngiltere'de oldukça ses getirmişti.
Jack Grealish 21-22 sezonunda Aston Villa'dan Manchester City'e 117.5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu iç transferde İngiltere'de oldukça yankı uyandırmıştı.
Declan Rice 23-24 sezonunda West Ham'dan Arsenal'e 116.6 milyon euroya transfer olmuştu. Bu transferde listenin 4.sırasında kendine yer buldu.