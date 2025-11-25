Premier Lig’de olaylı maç! Yıldız futbolcu takım arkadaşına tokat attı!
Beş resmi maçtır yenilmeyen Manchester United, 80 dakika boyunca 10 kişi oynayan Everton'a 0-1 mağlup olarak büyük bir darbe aldı. Everton orta saha oyuncusu Idrissa Gueye ise takım arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Rúben Amorim yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında alacağı galibiyetle Premier Lig'in zirvesine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyordu.
Ev sahibi ekip için maçın başlangıcı umut vericiydi; zira konuk takım Everton, henüz 13. dakikada 10 kişi kaldı.
Everton oyuncusu Idrissa Gueye, kontrolünü kaybederek başarısız bir hareketin öfkesini takım arkadaşı Michael Keane’e yöneltti.
Hakem Tony Harrington, Senegalli oyuncunun önce takım arkadaşını itip ardından yüzüne tokat atmasını kendi takım arkadaşına karşı şiddet olarak değerlendirerek tecrübeli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
ON KİŞİ KALAN EVERTON'DAN MÜTHİŞ DİRENİŞ
Sayısal dezavantaja rağmen, Everton maçın geri kalanında şaşırtıcı derecede istikrarlı bir savunma performansı sergiledi ve United'ın hücumlarına başarıyla direndi. Bu direncin meyvesini alan konuk takım, 29. dakikada öne geçti.
Ev sahibi takım, orta saha oyuncusu Kiernan Dewsbury-Hall'u durdurmakta başarısız oldu. Dewsbury-Hall, ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı muhteşem vuruşla topu sağ üst köşeye gönderdi ve Everton'ı 1-0 öne taşıdı. United hemen reaksiyon göstermeye çalışsa da, Everton devre arasına üstünlükle girdi.
PICKFORD GEÇİT VERMEDİ
İkinci yarıya daha baskılı başlayan Manchester United, yoğun baskı kurdu ve peş peşe yakaladığı büyük fırsatlarla beraberliğin sadece bir an meselesi olduğu izlenimini verdi. Ancak İngiliz milli kaleci Jordan Pickford, yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapatarak takımının üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.
Skor 0-1 olarak tescillendi ve bu beklenmedik mağlubiyet, United'ı lig tablosunda onuncu sıraya geriletti. Everton ise topladığı puanla ligde hemen United’ın arkasında, aynı puana sahip olarak yer aldı.
DAVID MOYES’TAN KIRMIZI KART SAVUNMASI
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Everton Teknik Direktörü David Moyes, Gueye’nin kırmızı kart pozisyonunu değerlendirdi.
Moyes, oyuncularının saha içinde tartışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dürüst olmak gerekirse, oyuncularımın biraz tartışmasını seviyorum. Bu, onların kendilerini adadıklarını, daha iyi olmak istediklerini ve birbirlerine karşı yüksek beklentileri olduğunu gösterir" dedi.
Tecrübeli teknik adam, bu yüksek beklentilerin ve doğruyu yapma baskısının olmaması durumunda bu sonucu elde edemeyebileceklerini söyledi.
Moyes, takım ruhunu övmesine rağmen, Gueye'nin kırmızı kart görmesi ve davranışından bir ölçüde hayal kırıklığına uğradığını belirtti.
Ancak maç bitiminde takım içindeki gerginliğin yatıştığını da ekledi:
"Soyunma odasında oyuncular, Michael Keane ve tüm ilgili kişilere özür diledi ve takımın performansını ve bugünkü sonucu çok övdü."