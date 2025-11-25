Premier Lig’de olaylı maç! Yıldız futbolcu takım arkadaşına tokat attı!

PICKFORD GEÇİT VERMEDİ

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Manchester United, yoğun baskı kurdu ve peş peşe yakaladığı büyük fırsatlarla beraberliğin sadece bir an meselesi olduğu izlenimini verdi. Ancak İngiliz milli kaleci Jordan Pickford, yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapatarak takımının üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.