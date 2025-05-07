PSG-Arsenal dev rövanşta kozlarını paylaşıyor: Final bileti bu gece sahibini bulacak

İKİ TAKIM BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞIYOR

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü kez karşı karşıya gelen ekipler, ilk olarak grup etabında mücadele etti. Arsenal, Emirates’teki ilk maçta PSG’yi 2-0 mağlup etmişti. Ancak yarı final ilk ayağında tek golle gülen taraf PSG oldu.