PSG-Arsenal dev rövanşta kozlarını paylaşıyor: Final bileti bu gece sahibini bulacak
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain, ilk maçı 1-0 kazandığı Arsenal’i Parc des Princes’te ağırlıyor. Mücadelede kazanan ekip, 31 Mayıs’taki büyük finalde Inter’in rakibi olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler bu akşam Fransa'nın başkenti Paris’e çevriliyor. Paris Saint-Germain (PSG) ile Arsenal, yarı finalin ikinci ayağında karşı karşıya geliyor.
İlk maçta Ousmane Dembele’nin 4. dakikada kaydettiği golle 1-0 galip gelen Fransız temsilcisi, kendi sahasında avantajını koruyarak finale çıkmayı hedefliyor.
Parc des Princes Stadı’nda oynanacak dev karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak.
Maçın hakemi ise Alman Felix Zwayer.
İKİ TAKIM BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞIYOR
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü kez karşı karşıya gelen ekipler, ilk olarak grup etabında mücadele etti. Arsenal, Emirates’teki ilk maçta PSG’yi 2-0 mağlup etmişti. Ancak yarı final ilk ayağında tek golle gülen taraf PSG oldu.
FİNALE GİDEN YOLDA İNTER BEKLİYOR
Bu akşamki eşleşmenin galibi, 31 Mayıs Cumartesi günü Allianz Arena’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşılaşacak.
Her iki takım da kulüp tarihleri boyunca sadece birer kez finale yükselme başarısı gösterdi:
PSG 2019/20, Arsenal 2005/06 sezonunda.
MUHTEMEL 11'LER
Maçkolik'e göre, PSG'de Presnel Kimpembe dışında eksik oyuncu bulunmazken, Arsenal cephesinde ise Gabriel Jesus, Havertz, Jorginho, Tomiyasu ve Gabriel’in sakatlıkları sürüyor. Ancak Timber ve Calafiori’nin kadroya dönmesi bekleniyor. İlk maçı cezası nedeniyle kaçıran Thomas Partey de sahada olacak.
PSG muhtemel 11:
Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele
Arsenal muhtemel 11:
Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli, Trossard
İSTATİSTİKLER NE DİYOR?
PSG, Arsenal’e karşı ilk galibiyetini bu sezon aldı (1G 3B 2M).
Fransız takımlarına karşı ilk 13 resmi maçta yenilmeyen Arsenal, son iki deplasmanından ise mağlubiyetle döndü.
Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçı evinde kaybeden takımlardan sadece ikisi tur atlayabildi.
PSG, evindeki son 4 maçın 3’ünü 14 golle kazanırken, bu sezon sahasında 2 kez yenildi.
Arsenal, Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı ancak 5'e çıkaramadı.
Ousmane Dembele 8 golle, Zlatan Ibrahimovic’ten sonra PSG formasıyla bir sezonda en çok gol atan ikinci isim.
PSG, Bayern Münih’in ardından savunma hattını en çok geçen takım (150 kez).
Joao Neves, bu sezon 51 top çalmayla son 10 yılın en yüksek orta saha savunma performanslarından birini gösteriyor.