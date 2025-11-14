Rafa Silva Beşiktaş’tan ayrılıyor mu? Yıldız futbolcu maaşını bırakıp Benfica’ya dönebilir

Haberin detaylarında, Beşiktaş ile kontratı 1.5 sezon daha devam eden Portekizli oyuncunun, ayrılması hâlinde yaklaşık 8 milyon euroluk gelirden vazgeçmesi gerekeceği vurgulandı. Tarafların ise yolları ayırmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi.