Rafa Silva Beşiktaş’tan ayrılıyor mu? Yıldız futbolcu maaşını bırakıp Benfica’ya dönebilir

Beşiktaş’ta krize dönüşen Rafa Silva belirsizliği yeni bir boyut kazandı. Portekiz basını, yıldız futbolcunun 8 milyon euroluk maaşını bırakarak eski kulübü Benfica’ya geri dönmeye hazırlandığını öne sürdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Beşiktaş’ta geleceği merak edilen 32 yaşındaki Portekizli yıldız Rafa Silva için Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istediği bilinen Portekizli oyuncunun, Beşiktaş ile bağlarını koparmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Portekizli yıldızın, Beşiktaş’taki yaklaşık 8 milyon euroluk maaşından vazgeçerek eski kulübü Benfica’ya dönebileceği ifade edildi.

Portekiz basınından O Jogo’nun haberine göre, başarılı futbolcunun Benfica’ya dönüş ihtimali güçleniyor. 

Haberde, Benfica Başkanı Rui Costa’nın 32 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği ve ocak ayında bir transfer ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. Rafa’nın Beşiktaş’tan ayrılması hâlinde Benfica’nın yeniden devreye girmesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN İLE İPLER KOPTU, YÖNETİM AÇIKLAMA YAPACAK

Transfermarkt'a göre, Rafa Silva’nın teknik direktör Sergen Yalçın ile arasının açıldığı, Fenerbahçe maçının ardından kadroya alınmadığı ve Antalyaspor karşılaşmasında da oynamadığı ifade edildi. 

Portekizli yıldızın ayrıca kişisel işleri nedeniyle ülkesine dönmek için izin talep ettiği de biliniyor.

Beşiktaş yönetimi, dün yaptığı açıklamada cumartesi günü Rafa Silva’nın geleceğinin görüşüleceği bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. 

Kulüp, oyuncunun 15 Kasım akşamına kadar izin aldığını da doğruladı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDERSE MOURINHO'NUN YANINA GİDEBİLİR

Portekiz basınındaki haberde, Rafa’nın sözleşmesini feshetmesi hâlinde Benfica’ya dönüş ihtimalinin öne çıktığı vurgulandı. 

Benfica’nın ocak ayında uygun fiyata bulunması zor bir profil aradığı ve Rafa’nın hem kanat hem ikinci forvet olarak Mourinho’nun sistemine tam uyum sağlayabileceği belirtildi.

Haberin detaylarında, Beşiktaş ile kontratı 1.5 sezon daha devam eden Portekizli oyuncunun, ayrılması hâlinde yaklaşık 8 milyon euroluk gelirden vazgeçmesi gerekeceği vurgulandı. Tarafların ise yolları ayırmaya oldukça yakın olduğu ifade edildi.

Beşiktaş formasıyla 65 maçta 23 gol ve 15 asist üreten Rafa Silva’nın geleceği, cumartesi yapılacak basın toplantısında netlik kazanacak.

