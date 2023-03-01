Real Madrid – Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası yarı final 1. maçında Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta? Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası’nda 2022-2023 sezonu heyecanı yarı final mücadeleleriyle devam ediyor. Yarı final 1. maçında sonucu merakla beklenen maçta Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Real Madrid, ligde 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 52 puanla 2. sırada yer alıyor. Real Madrid, İspanya Kral Kupası’na son 32 turunda katılmıştı. Bu turda Cacereno’yu 1-0 ile geçmeyi başaran Real Madrid, son 16 turunda da Villarreal’i 3-2 ile eleyerek çeyrek finale kalmayı başarmıştı. Çeyrek finalde de Atletico Madrid’i 3-1 yenen Real Madrid, yarı finale yükselmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Barcelona ise ligde 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 59 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Barcelona da İspanya Kral Kupası’na son 32 turunda katılmıştı. Bu turda Intercity’i 4-3 ile geçmeyi başaran Barcelona, son 16 turunda da Ceuta’yı 5-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Real Sociedad ile karşılaşan Katalanlar, rakibini 1-0 ile geçerek yarı finale adını yazdırmayı başarmıştı.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İspanya Kral Kupası yarı final 1. ayağındaki Real Madrid - Barcelona maçı 2 Ekim Perşembe günü oynanacak.