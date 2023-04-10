Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Real Madrid - Chelsea maçı saat kaçta? Real Madrid - Chelsea maçı hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla F Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen İspanyol ekibi, rakibini 5-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Konuk ekip Chelsea ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla E Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Borussia Dormund ile eşleşen Chelsea, deplasmanda 1-0 yenildiği maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
REAL MADRİD - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak.